На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»
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На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина. По данным ТАСС, он подозревается в попытке мошенничества на 2,1 миллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет сообщил
о возбуждении уголовного дела в отношении депутата городской думы Новороссийска, главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина.
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