Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина. По данным ТАСС, он подозревается в попытке мошенничества на 2,1 миллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет сообщил
 о возбуждении уголовного дела в отношении депутата городской думы Новороссийска, главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина.
Московский Комсомолец05:30
Подробнее о событии
Кубань 24

СК: в Новороссийске задержали главу местного отделения «Справедливой России»

Кубань 2405:32
КП - Кубань

Депутат-справедливорос в Новороссийске пойман с поличным на взятке

КП - Кубань06:07
РБК

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

РБК05:35
Кубанские новости

От 100 до 300 тыс. рублей: появились подробности скандала с участием лидера «Справедливой России» в Новороссийске

Кубанские новости07:17
Известия

В Новороссийске задержан глава местного отделения «Справедливой России»

Известия05:05
РИА Новости

На депутата городской Думы Новороссийска завели уголовное дело

РИА Новости04:59
ТАСС

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России» за аферу на 2,1 млн рублей

ТАСС04:48

Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", ‒ говорится в сообщении.
Ведомости06:19
94

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
373

Хакеры из Белоруссии пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы

На «Телеграм»-канале «Кибер Партизаны» хакеры из Белоруссии пригрозили Александру Лукашенко, белорусскому лидеру, обрушением банковской, энергетической и налоговой систем в случае продолжения задержания митингующих.
Discover2406:47
26

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ru06:38
3