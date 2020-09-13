Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина. По данным ТАСС, он подозревается в попытке мошенничества на 2,1 миллиона рублей.

С чего всё началось Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении депутата городской думы Новороссийска, главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина. Московский Комсомолец 05:30