Происшествия
Rambler News ServiceВ Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
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с чего всё началось
МОСКВА, 11 декабря. / ТАСС/. Ударный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, оба члена экипажа - пилот и штурман - погибли, сообщили в Минобороны России.ТАССвчера в 16:58
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Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
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Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев
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Спорт
Президент ВАДА: нам нужно больше денег
Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.
Экономика
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Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
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Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.