МОСКВА, 11 декабря. / ТАСС/. Ударный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, оба члена экипажа - пилот и штурман - погибли, сообщили в Минобороны России.

с чего всё началось

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.

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