Происшествия
ИзвестияНа Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона. Об этом 14 января сообщили на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
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Политика
На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы
По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях
Окружной суд южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram раскрыть до 26 февраля информацию по банковским операциям по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Авто
Производство Kia Seltos началось в России
В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
Кино
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Общество
Структура «Газпрома» купила усадьбу в Крыму почти за 2 млрд рублей
Аукцион по продаже усадьбы проводился в начале декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд руб. Так как заявку подала только дочерняя компания "Газпрома", торги были признаны несостоявшимися.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Шоу-бизнес
Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой
Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Армия и оружие
Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью
Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.
Спорт
Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить
В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Политика
МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Финансы
Bloomberg предсказал новое падение курса аргентинского песо на 40%
Курс аргентинского песо может упасть на 40 процентов, передает Bloomberg со ссылкой на аналитика Габриэля Герштейна.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Общество
Здание Театра кукол в Ростове передали РПЦ
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.