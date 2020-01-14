Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона. Об этом 14 января сообщили на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
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СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе

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