Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона. Об этом 14 января сообщили на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

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