На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, стало известно об еще одной заболевшей россиянке.

На Кубе от коронавируса умер россиянин

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