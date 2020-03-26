Коронавирус

Вести.RuВести.RuНа Кубе от коронавируса умер россиянин

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, стало известно об еще одной заболевшей россиянке.
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На Кубе умер заразившийся коронавирусом россиянин

РБК13:43

Россиянин с коронавирусом умер на Кубе

Lenta.ru11:59

Гражданин России скончался от коронавируса на Кубе

RT на русском12:05

Гражданин России умер от коронавируса на Кубе

Известия12:04

На Кубе россиянин умер от коронавируса

РИА Новости12:26

Госпитализированный на Кубе из-за заражения коронавирусом россиянин умер в больнице

ТАСС11:57

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Ведомости12:30
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Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

РКН потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса.
News.ru 08:14
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Семь человек погибли, ещё один пострадал.
РИА Новости 19:33
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Политика

Виртуальный саммит G20 завершился

Завершился первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки".
Вести.Ru 10:35
Игры

Epic Games стала издателем новых игр Remedy, Playdead и genDESIGN

Утром стало известно, что Remedy совместно с новым партнёром, то есть Epic Games, работает над двумя играми по одной франшизе — одна крупнобюджетная, а другая имеет более скромные масштабы.
Игромания.ру 10:09
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Газета.Ru 12:53
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер 11:46
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Энергетика

Конгресс США отказался помогать энергетическому сектору страны

Конгресс США отказался представить финансирование на закупку дешевой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, заявил представитель Министерства энергетики Соединенных Штатов 26 марта, сообщает ТАСС.
Красная весна 16:26
Политика

США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Московский Комсомолец 09:06
Экономика

Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Известия 10:40
Футбол

ПСЖ продает специальные футболки, чтобы помочь больницам Парижа

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" окажет помощь парижским больницам в борьбе с коронавирусом, продавая специальные футболки.
РИА Новости 06:15
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Происшествия

Защита историка Соколова намерена просить суд о домашнем аресте

РИА Новости вчера в 07:42
Общество

Ксения Собчак рассказала о госпитализации Людмилы Нарусовой

В личном Telegram-канале Собчак рассказала, что Нарусова находилась в санатории под Москвой — они не контактировали две недели.
Salt Mag 05:21
Происшествия

В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом

На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:42
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 09:57
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 09:30
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня вчера в 10:27
Футбол

Месси зарабатывает больше всех, Роналду и Неймар — в тройке

Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 131 млн евро с учётом заработной платы и спонсорских контрактов.
Metaratings вчера в 02:44
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