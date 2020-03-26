Коронавирус
ВедомостиНа Кубе умер россиянин с коронавирусом
Всего на Кубе зарегистрировано 67 случаев заболевания, среди пациентов еще двое россиян. Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Хоккей
НХЛ провела пресс-конференцию по видео с участием Кросби, Жиру и братьев Стаал
НХЛ организовала пресс-конференцию хоккеистов по видеосвязи для журналистов.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Здоровье
У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус
В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
У писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) выявлен коронавирус.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
Федеральная пассажирская компания в связи со снижением пассажиропотока из-за угрозы распространения коронавируса изменяет периодичность курсирования ряда поездов во внутригосударственном сообщении.
Политика
Граждан России смогли вывезти из ОАЭ благодаря Кадырову
Абу-Даби, 26 марта 2020, 19:31 — REGNUM В возвращении граждан России из ОАЭ сыграл значительную роль глава Чечни Рамзан Кадыров.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально
Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Правительство поручило Роструду проверить соблюдение нерабочей недели
Правительство поручило Роструду проверить соблюдение работодателями инициативы президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт
Министр правительства Москвы пояснил, какие категории пенсионеров и студентов могут и дальше бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы.
Общество
За сутки в Италии скончались от коронавируса 743 человека
По данным агентства Reuters, которое ссылается на Департамент гражданской защиты Италии, за сутки жертвами COVID-19 в стране стали 743 человека.
Общество
Россия прекращает авиасообщение с другими странами
Исключение составят вывозные рейсы для граждан РФ из других стран С 27 марта Россия прекратит международное авиасообщение — как регулярное, так и чартерное.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Происшествия
Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге
В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Футбол
Скончался бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго
Бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался на 88-м году жизни.