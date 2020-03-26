Коронавирус
ИнтерфаксНа Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин
Ранее на этой неделе издание сообщило, что заражение новым коронавирусом выявили у россиянина, прибывшего на Кубу из Франции. Он прибыл на Кубу 12 марта из Франции. Симптомы заражения у него появились 20 марта.
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Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу
Лидеры G20 приняли заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Гаджеты
Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера
В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Музыка
Tesla Boy сделали клип из «Содержанок»
Ролик "Перекресток" состоит из кадров второго сезона "Содержанок", раскрывающих непростые отношения бывшего следователя Лены Широковой (Дарья Мороз) и олигарха Глеба Ольховского (Владимир Мишуков), к которому она ушла от мужа в первом сезоне.
Киберспорт
У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant
Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Шоу-бизнес
Вышла последняя песня Юлии Началовой
О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
На встрече с президентом предприниматели давали понять, как их надо беречь и лелеять
Предполагалось, что встреча с общественностью у Владимира Путина состоится 26 марта в Петербурге.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган показал странные игры со своими детьми
Вернувшийся недавно из США рэпер Джиган показал, как он проводит время, пока длится их карантин.
Общество
В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, кому необходимо сдавать анализы на выявление заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Политика
Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе
«Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Политика
Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Политика
Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Армия и оружие
Путин поручил проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин приказал проверить вооруженные силы РФ на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.