Ранее на этой неделе издание сообщило, что заражение новым коронавирусом выявили у россиянина, прибывшего на Кубу из Франции. Он прибыл на Кубу 12 марта из Франции. Симптомы заражения у него появились 20 марта.

Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.

Гаджеты Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Музыка Tesla Boy сделали клип из «Содержанок» Ролик "Перекресток" состоит из кадров второго сезона "Содержанок", раскрывающих непростые отношения бывшего следователя Лены Широковой (Дарья Мороз) и олигарха Глеба Ольховского (Владимир Мишуков), к которому она ушла от мужа в первом сезоне.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Политика Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе «Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Политика Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.

Наука Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Политика Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса.