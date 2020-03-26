Ранее на этой неделе издание сообщило, что заражение новым коронавирусом выявили у россиянина, прибывшего на Кубу из Франции. Он прибыл на Кубу 12 марта из Франции. Симптомы заражения у него появились 20 марта.

Здоровье Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

Общество На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Политика Украина с пятницы закроет границы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.