Коронавирус
ИнтерфаксНа Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин
Ранее на этой неделе издание сообщило, что заражение новым коронавирусом выявили у россиянина, прибывшего на Кубу из Франции. Он прибыл на Кубу 12 марта из Франции. Симптомы заражения у него появились 20 марта.
Читать в источнике
Оценить246
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что россиян в короткие сроки вывезут из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Политика
В ЕС решили начать переговоры по членству Албании и Северной Македонии
Лидеры 26 стран — членов Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по приему в сообщество Албании и Северной Македонии.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Общество
Как бизнес получил от Путина нужные меры поддержки
Татулова стала одним из немногих участников встречи, кто попытался убедить президента в необходимости дополнительных антикризисных мер.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Общество
На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие
Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Культура
Гарик Харламов анонсировал Comedy Club в новом формате
Пятничный выпуск Comedy Club пройдет в необычном формате, который резиденты назвали «КарантинStyle».
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Здоровье
В Приморье могут отменить экспресс-тесты по коронавирусу
Вопрос об отмене проведения экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию для всех желающих обсуждают в Минздраве Приморского края.
Футбол
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.