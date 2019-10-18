Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы. Инцидент произошёл на острове Кунашир в ночь на пятницу, 18 октября, в 10 км от Южно-Курильска.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На Курилах медведь атаковал ловивших крабов солдат

Московский Комсомолец04:06

Двое военных попали в больницу после нападения медведя на Курилах

Интерфаксвчера в 21:23

Курильские военные попали в больницу после нападения медведя

Телеканал 360°вчера в 22:01

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

РИА Новостивчера в 21:42

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

RT на русском03:27

Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах

ТАССвчера в 20:33

Бухта Головнина

Сахалин.Инфовчера в 20:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Культура

Назван самый популярный сериал в истории Netflix

Super.ru вчера в 05:14
Происшествия

Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 16 октября в 03:50
Происшествия

Силовики задержали главу Белгородского района

Главу Белгородского района Анатолия Попкова задержали за получение взятки – информацию об этом подтвердили в управлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
АиФ - Черноземье 06:09
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года

Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:24
Общество

СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом

Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».
BFM.ru 05:40
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Хоккей

СКА и ЦСКА тратят на зарплаты игроков 3,5 миллиарда в год

Стало известно, какие суммы тратят клубы КХЛ Западной конференции на зарплаты своим хоккеистам, информирует РБК.
Sport.ru 03:59
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Гаджеты

Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max

Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Playboyrussia.com вчера в 03:49
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings вчера в 15:00
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

Газета.Ru 02:36
Политика

США вводят новые пошлины против ЕС

США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Хакасия-Информ 00:47
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Общество

Минтруд потратит год на изменение системы зарплат врачей

В разных городах врачи и медсестры жаловались на низкие зарплаты, переработки без компенсаций и нехватку штата.
Говорит Москва 03:49
Политика

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Происшествия

Появилось новое видео отца сестер Хачатурян с дочерьми

ФАН 05:26
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Армия и оружие

О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение вчера в 06:30
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные прививки

БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Независимый публицист вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Гаджеты

Motorola анонсировала новый смартфон-раскладушку RAZR

Выход гаджета анонсирован на 13 ноября. Данных о стоимости новинки пока нет. Но эксперты считают, что она будет стоить полторы тысячи евро.
RuNews24.ru 05:45
Главное