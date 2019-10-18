Происшествия
RT на русскомНа Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы. Инцидент произошёл на острове Кунашир в ночь на пятницу, 18 октября, в 10 км от Южно-Курильска.
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Культура
Назван самый популярный сериал в истории Netflix
Super.ru вчера в 05:14
Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 16 октября в 03:50
Происшествия
Силовики задержали главу Белгородского района
Главу Белгородского района Анатолия Попкова задержали за получение взятки – информацию об этом подтвердили в управлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
АиФ - Черноземье 06:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года
Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:24
Общество
СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом
Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».
BFM.ru 05:40
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Хоккей
СКА и ЦСКА тратят на зарплаты игроков 3,5 миллиарда в год
Стало известно, какие суммы тратят клубы КХЛ Западной конференции на зарплаты своим хоккеистам, информирует РБК.
Sport.ru 03:59
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Гаджеты
Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Playboyrussia.com вчера в 03:49
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings вчера в 15:00
Политика
США вводят новые пошлины против ЕС
США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Хакасия-Информ 00:47
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Общество
Минтруд потратит год на изменение системы зарплат врачей
В разных городах врачи и медсестры жаловались на низкие зарплаты, переработки без компенсаций и нехватку штата.
Говорит Москва 03:49
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Армия и оружие
О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции
Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение вчера в 06:30
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Независимый публицист вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Гаджеты
Motorola анонсировала новый смартфон-раскладушку RAZR
Выход гаджета анонсирован на 13 ноября. Данных о стоимости новинки пока нет. Но эксперты считают, что она будет стоить полторы тысячи евро.
RuNews24.ru 05:45