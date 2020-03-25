Происшествия
РИА НовостиНа Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Землетрясение произошло в среду в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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с чего всё началось
«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15:15 (07:15 мск), высота волны составила около 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявили в спасательном ведомстве.RT на русском01:24
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Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Общество
За сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
По последним данным, 57 новых случаев заражения выявлено в 14 регионах страны.
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Армия и оружие
В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет
Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщает в среду Минобороны РФ.
Общество
В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Происшествия
В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение
25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей
Изначально, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован в Бруклине, 18 марта.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Политика
Конгрессмены США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Ряд членов комитета палаты представителей США по иностранным делам обратились к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Политика
Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Энергетика
Малый бизнес посыпется первым: как карантин угрожает независимым АЗС
Глава аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечает, что негативных факторов больше: во-первых, карантин снизил потребности в топливе, во-вторых, усиление инфляции осложняет положение малого и среднего бизнеса.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
Общество
Целая семья заразилась коронавирусом в российском городе
В Челябинске коронавирусом заразилась семья из четырех человек. Отца, мать, дочь и бабушку госпитализировали.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Хоккей