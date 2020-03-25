Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Землетрясение произошло в среду в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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с чего всё началось
«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15:15 (07:15 мск), высота волны составила около 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявили
 в спасательном ведомстве.
RT на русском01:24

Подробнее о событии

Волна цунами пришла на Северные Курилы

Сахалин.Инфовчера в 23:16

До Северо-Курильска дошла первая волна цунами

РБК01:25

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новостивчера в 23:38

Высота волны цунами на Курилах составила около 50 см

Коммерсантъ01:39

Ученый считает, что землетрясение на Курилах может повлечь серию повторных толчков

ТАСС01:53

В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах

RT на русском01:24

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

Интерфаксвчера в 23:22
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Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Общество

За сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

По последним данным, 57 новых случаев заражения выявлено в 14 регионах страны.
Городовой вчера в 07:36
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Армия и оружие

В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет

Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщает в среду Минобороны РФ.
РИА Новости 02:43
Общество

В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
АиФ Новосибирск 23 марта в 21:34
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение

25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
ИжевскИнфо.РУ 01:42
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Единоборства

Глава UFC заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей

Изначально, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован в Бруклине, 18 марта.
Vprognoze.ru 23 марта в 22:27
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Конгрессмены США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Ряд членов комитета палаты представителей США по иностранным делам обратились к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.
News.ru вчера в 21:29
Политика

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Энергетика

Малый бизнес посыпется первым: как карантин угрожает независимым АЗС

Глава аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечает, что негативных факторов больше: во-первых, карантин снизил потребности в топливе, во-вторых, усиление инфляции осложняет положение малого и среднего бизнеса.
74.ru вчера в 21:40
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM вчера в 03:39
Общество

Целая семья заразилась коронавирусом в российском городе

В Челябинске коронавирусом заразилась семья из четырех человек. Отца, мать, дочь и бабушку госпитализировали.
Lenta.ru 01:45
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Хоккей

Сергей Мозякин покидает «Металлург»

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