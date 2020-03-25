с чего всё началось

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Землетрясение произошло в среду в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

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