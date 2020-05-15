Коронавирус

ТАССТАССНа Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
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На Курильских островах в Сахалинской области выявили первый случай коронавируса

Коммерсантъ23:03

На Курилах выявили первый случай заражения COVID-19

РБК22:41

Добралась и до Курил: первый случай коронавируса выявлен на Кунашире, введен режим ЧС

SakhalinMedia.ru21:30

На Курилах выявили первый случай коронавируса

RT на русском22:14

На Курилах выявлен первый случай COVID-19

Российская газета22:00

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

ТАСС21:34

Зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом на Курилах

Lenta.ru22:36
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Экономика

Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
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Общество

В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 05:17
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
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Общество

Кофе впервые обогнал чай по потреблению в России

Господин Чантурия отметил, что кофе впервые обогнал чай по потреблению в России.
Коммерсантъ 02:37
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Футбол

Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что не стоит доигрывать текущий сезон чемпионата России, который был прерван из-за коронавируса.
Metaratings 03:55
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Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
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Здоровье

В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей

«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
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Происшествия

Амурчанка предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность

Жительница Благовещенска,1962 года рождения, обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица" и "Незаконная банковская деятельность".
Телепорт 21:30
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
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Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 15:17
9
Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
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Здоровье

Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
658
Общество

В Забайкалье еще 22 человека заразились коронавирусом

Двадцать два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Забайкальском крае за минувшие сутки.
Байкал24 03:56
52
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
52
Авто

В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

Представители китайской автомобильной компании планируют запустить собственное предприятие в Узбекистане, воспользовавшись условиями специальной Навоийской экономической зоны.
Car.ru 07:36
4
Общество

Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 23:02
3
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
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Экономика

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Общество

Начальники двух главков Генпрокуратуры ушли в отставку

Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, — ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре.
РБК 17:17
Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Экономика

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК 23:00
Футбол

Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»

Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ 19:47
Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия вчера в 22:47
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Здоровье

В Челябинской области резко выросла заболеваемость пневмонией

Власти Челябинской области обеспокоены резким ростом количества внебольничных пневмоний.
Коммерсантъ Челябинск 06:52
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Единоборства

Орловский победил Линса на UFC Fight Night 171

В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (Флорида) проходит турнир UFC Fight Night 171.
Metaratings вчера в 22:00
Здоровье

В Китае за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса

Как сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, шесть из семи новых случаев являются локальными, они зарегистрированы в провинции Цзилинь.
RuNews24.ru вчера в 01:10
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Футбол

Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»

Ранее появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может возглавить "Ньюкасл".
Soccer.ru 16:23
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