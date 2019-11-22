Происшествия
ИзвестияНа Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Тело 43-летней женщины было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов поселка.
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Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:27
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Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова
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Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину
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Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
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