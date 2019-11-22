Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Тело 43-летней женщины было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов поселка.

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Политика В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.

Общество ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.

Происшествия В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.

Политика Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.

Политика Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».