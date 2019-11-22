Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Тело 43-летней женщины было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов поселка.
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Полицейский в Кузбассе задержал мужчину при попытке выкинуть в мусор части тела

ТАССвчера в 23:13

Бачатским расчленителем оказался кум жертвы

Московский комсомолец Кузбасс03:26

Кузбассовец четвертовал женщину после проведенной с трупом ночи

VSE42.RU04:02

Кузбассовец убил и расчленил женщину

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Источник: расчленивший женщину кузбассовец ранее был судим

Газета Кемерова02:52

Нёс пакет к мусорке: стали известны подробности расчленения женщины в Кузбассе

Сибдеповчера в 22:29

Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:27
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Политика

В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
РИА Новости 03:40
Общество

ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 03:55
Авто

Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Известия 03:34
Кино

В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост»

RT на русском вчера в 08:56
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
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Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум.
РИА Новости 01:39
Общество

Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

ГТРК Карелия вчера в 10:33
Экономика

Четверть «Детского мира» продали

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали неназванным инвесторам 23,7 процента акций «Детского мира».
Lenta.ru 02:41
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС вчера в 13:45
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 03:04
Политика

Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»

Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Комсомольская правда 20 ноября в 11:59
Энергетика

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

В непростых "газовых" взаимоотношениях России с Украиной и Польшей каждую историю часто рассматривают в отдельности.
РИА Новости 00:00
Гаджеты

Новая недорогая видеокарта AMD точно получит 8 ГБ памяти

iXBT.com вчера в 04:19
Киберспорт

State of Decay 2 в начале 2020 года выйдет в Steam

Игромания.ру вчера в 20:01
Происшествия

В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром

Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
REGNUM 02:54
Политика

Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова

Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
Кавказский узел 03:06
Политика

Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 10:27
Армия и оружие

Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России

В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
REGNUM 03:01
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Одессе

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом Стамбул-Одесса, совершил аварийную посадку.
VSE42.RU вчера в 19:28
Происшествия

В Петербурге задержали тренера-насильника из теннисного клуба

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержали тренера по теннису.
АБН 03:56
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Музыка

Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

Gazeta.SPb 00:32
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Единоборства

Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры

Советский спорт 02:28
Общество

В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске.
Вести.Ru вчера в 22:25
Экономика

Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Газета.Ru 03:21
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
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