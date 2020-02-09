Общество

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургНа «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot

В воскресенье, 9 февраля, сотрудники полиции и Центра «Э» в Петербурге прибыли на киностудию «Ленфильм», где в этот момент снимался клип на песню группы Pussy Riot. Об этом в своем Twitter сообщил художник-акционист и медиаменеджер Петр Верзилов.
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