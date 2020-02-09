Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургНа «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
В воскресенье, 9 февраля, сотрудники полиции и Центра «Э» в Петербурге прибыли на киностудию «Ленфильм», где в этот момент снимался клип на песню группы Pussy Riot. Об этом в своем Twitter сообщил художник-акционист и медиаменеджер Петр Верзилов.
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Группа Pussy Riot заявила, что полиция сорвала съемки их нового клипа на студии «Ленфильм»
КП - Санкт-Петербургвчера в 11:40
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Общество
На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях
Ведущая рассказывает: в состав этой выплаты входит набор социальных услуг, стоимость которого с 1 февраля составит чуть более 1,5 тыс. рублей.
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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
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В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Политика
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
Украина собирается ввести санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, причастных к делу украинских моряков, арестованных из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Здоровье
Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей
Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Политика
В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
Экономика
Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия
Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Происшествия
Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет
Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт.
Армия и оружие
США и Украина планируют наблюдательный полет над территорией России
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что с 10 по 14 февраля американские и украинские военные исследуют территорию России.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Стало известно, как защититься от мошенников в Сети
Мошенники по социальной инженерии «разводят» каждого четвертого пользователя сети, используя ссылки и вложения в сообщениях.
Политика
Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России
Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.