Общество

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургНа «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot

В воскресенье, 9 февраля, сотрудники полиции и Центра «Э» в Петербурге прибыли на киностудию «Ленфильм», где в этот момент снимался клип на песню группы Pussy Riot. Об этом в своем Twitter сообщил художник-акционист и медиаменеджер Петр Верзилов.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

В пресс-службе МВД заявили, что не нашли нарушений во время съемки клипа Pussy Riot

Znak.comвчера в 14:39

Полиция сорвала съемки в «Ленфильме» клипа Pussy Riot

Московский Комсомолецвчера в 08:00

На «Ленфильме» у Pussy Riot клипа об инквизиции не будет

Фонтанка.Ру09 февраля в 13:43

Активистка Леля Нордик обвинила главу «Ленфильма» во лжи

Piter.tv09 февраля в 13:45

В «Ленфильме» назвали историю с полицией от Pussy Riot «провокацией»

АБН09 февраля в 11:22

В киностудии «Ленфильм» сорвались съемки клипа Pussy Riot

Телеканал Санкт-Петербург09 февраля в 09:59

Группа Pussy Riot заявила, что полиция сорвала съемки их нового клипа на студии «Ленфильм»

КП - Санкт-Петербург09 февраля в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
РБК 01:00
Армия и оружие

Система С-500 сможет перехватывать цели в верхних слоях атмосферы

Генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов в интервью Аркадию Мамонтову сообщил о способности перспективной зенитной ракетной системы С-500 перехватывать цели за сотни километров от Земли.
Военное дело вчера в 09:35
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск

РИА Новости 00:16
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Гаджеты

Недорогой iPhone SE 2 окажется дешевле ожидаемого

Устройство, которое прежде все называли iPhone SE 2, получит название iPhone 9. Но на этом компания не остановится и порадует своих фанатов на удивление низким ценником на новинку.
Ferra вчера в 09:39
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Экономика

Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Ведомости вчера в 13:20
Общество

Исследование: 79% россиян стали жертвами онлайн-угроз в прошлом году

В 2019 году с интернет-рисками столкнулись 79% россиян - на 5% больше, чем в 2018-м.
Вести.Ru 02:30
Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
ФАН вчера в 22:14
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Жена старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака

Жена старшего внука очень нравилась Елизавете II, и королева опечалена новостью об их разводе.
Passion.ru 02:30
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Энергетика

Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти

По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Капитал страны 09 февраля в 09:39
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

В Приморье собака загнала на дерево дальневосточного леопарда

ТАСС 02:57
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 08:14
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

РИА Новости вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Футбол

Неймар сменил имидж и постригся налысо

Нападающий «ПСЖ» Неймар показал свой новый имидж. На этот раз бразилец решил побриться налысо, но оставил при этом усы и бороду.
Metaratings вчера в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное