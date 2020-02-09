Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургНа «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
В воскресенье, 9 февраля, сотрудники полиции и Центра «Э» в Петербурге прибыли на киностудию «Ленфильм», где в этот момент снимался клип на песню группы Pussy Riot. Об этом в своем Twitter сообщил художник-акционист и медиаменеджер Петр Верзилов.
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В пресс-службе МВД заявили, что не нашли нарушений во время съемки клипа Pussy Riot
Znak.comвчера в 14:39
В киностудии «Ленфильм» сорвались съемки клипа Pussy Riot
Телеканал Санкт-Петербург09 февраля в 09:59
Группа Pussy Riot заявила, что полиция сорвала съемки их нового клипа на студии «Ленфильм»
КП - Санкт-Петербург09 февраля в 11:40
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