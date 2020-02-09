Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургНа «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
В воскресенье, 9 февраля, сотрудники полиции и Центра «Э» в Петербурге прибыли на киностудию «Ленфильм», где в этот момент снимался клип на песню группы Pussy Riot. Об этом в своем Twitter сообщил художник-акционист и медиаменеджер Петр Верзилов.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
В пресс-службе МВД заявили, что не нашли нарушений во время съемки клипа Pussy Riot
Znak.comвчера в 14:39
Группа Pussy Riot заявила, что полиция сорвала съемки их нового клипа на студии «Ленфильм»
КП - Санкт-Петербург09 февраля в 11:40
В киностудии «Ленфильм» сорвались съемки клипа Pussy Riot
Телеканал Санкт-Петербург09 февраля в 09:59
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Футбол
Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
Армия и оружие
Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Музыка
Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык
Здоровье
Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России
В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Шоу-бизнес
Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Общество
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина
В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Экономика
Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока
Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок.
Происшествия
Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет
Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Футбол
Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в ФК «Монако»
Школа в Калтане не получила выплаты от ЦСКА после перехода футболиста Александра Головина в клуб «Монако».
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Общество
Новые справки о судимости появились в России
Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.