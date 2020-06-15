Происшествия
РИА НовостиСтрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Как рассказала агентству представитель столичного главка СК Юлия Иванова, мужчина находится в больнице. Ранее сегодня полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте. В этот момент по ним начал стрелять прохожий из травматического оружия.
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Политика
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Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
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МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
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В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
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Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
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