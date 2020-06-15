Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстановлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины

Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.
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Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости14:11

Стрелок, ранивший полицейских в Москве, действовал без сообщников

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Таксист открыл стрельбу в сторону сотрудников ГИБДД в Москве

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Появилось видео с места перестрелки с полицией в Москве

РБК10:45

Двое сотрудников ГИБДД пострадали при стрельбе в Москве

РЕН ТВ09:38

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Москва 2414:47

Охранники стоянки рассказали о кровавой картине после стрельбы по сотрудникам ГИБДД

Невские Новости13:46
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:11, Ашберн
Культура

Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба

Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
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Общество

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
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Гаджеты

Компания Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов

По данным компании Counterpoint Research за китайской компанией Huawei в апреле текущего года было 19% рынка смартфонов, тогда как недавний лидер – Samsung – опустился на вторую позицию рейтинга с 17%.
Faktom 10:55
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
РИА Новости 16:37
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Происшествия

Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
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Футбол

Марадона поздравил Мертенса, который стал лучшим бомбардиром «Наполи»

Легендарный игрок «Наполи» Диего Марадона поздравил форварда итальянского коллектива Дриса Мертенса с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Матч ТВ 16:07
Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Происшествия

Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
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Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Происшествия

В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
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Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
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Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
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Футбол

Вратарь «Галатасарая» Муслера получил двойной перелом во время матча

REGNUM 01:06
Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Кино

«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с дисклеймером

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Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Происшествия

В Липецке 11-летняя девочка утонула в пруду

В Липецке вечером в понедельник, 15 июня, 11-летняя девочка утонула в пруду, расположенном на ул. Салтыкова-Щедрина.
Обозреватель Врн 15:11
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Армия и оружие

Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
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Политика

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
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Федосеева-Шукшина рассказала, как Алибасов лишил её квартиры

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