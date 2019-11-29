Происшествия
Вести.RuНа Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину. Об инциденте, в частности, сообщает BBC News со ссылкой на собственного корреспондента.
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Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Политика
Путин выступил против оскорблений в адрес народов России
Официальные лица, в отличие от экспертного сообщества, не допускают оскорблений в адрес народов РФ.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантский груз
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Столица Чечни заняла первые места по оценке эффективности местной власти и состоянию жилого фонда и благоустройства города, однако качество местной медицины, образования и культуры его жители считают низким — 66-е и 38-е места из 78-ми включенных в рейтинг городов соответственно.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Наука
В Иордании найдена древняя шахматная фигура
Археологи заявили, что в Иордании обнаружили самую древнюю шахматную фигуру.
Политика
Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Хоккей
Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Политика
Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Футбол
Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".
Киберспорт
S1mple отказался от партнерства с Twitch
Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.