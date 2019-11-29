Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину. Об инциденте, в частности, сообщает BBC News со ссылкой на собственного корреспондента.
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На Лондонском мосту задержан мужчина, напавший на прохожего с ножом

Коммерсантъ09:42

Полиция прокомментировала инцидент в Лондоне

RT на русском10:30

Полиция заявила о возможной связи стрельбы в Лондоне с терроризмом

РБК10:37

Полиция Британии рассматривает инцидент на Лондонском мосту как связанный с терроризмом

ТАСС10:28

В Лондоне мужчина с ножом ранил несколько человек

РИА Новости09:50

Ликвидация вооруженного мужчины на Лондонском мосту попала на видео

Lenta.ru10:16

В результате нападений на Лондонском мосту пострадали пять человек

Интерфакс10:34
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Армия и оружие

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Политика

Путин выступил против оскорблений в адрес народов России

Официальные лица, в отличие от экспертного сообщества, не допускают оскорблений в адрес народов РФ.
REGNUM 10:24
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Гаджеты

Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10

Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Gazeta.SPb 04:24
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантский груз

Lenta.ru 08:25
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Столица Чечни заняла первые места по оценке эффективности местной власти и состоянию жилого фонда и благоустройства города, однако качество местной медицины, образования и культуры его жители считают низким — 66-е и 38-е места из 78-ми включенных в рейтинг городов соответственно.
РБК 26 ноября в 07:59
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Наука

В Иордании найдена древняя шахматная фигура

Археологи заявили, что в Иордании обнаружили самую древнюю шахматную фигуру.
МедиаПоток 03:45
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Газета.Ru 09:44
Хоккей

Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
Вести.Ru 00:29
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости 05:18
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Музыка

Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России

ИнфоСМИ 04:15
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Игры

Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV

Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
3DNews 27 ноября в 13:51
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Вести.Ru 08:03
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Кино

Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»

Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Культуромания 07:42
Политика

Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.
Военное дело 27 ноября в 13:38
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Футбол

Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".
Российская газета 10:31
Киберспорт

S1mple отказался от партнерства с Twitch

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.
CyberSport.ru 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
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