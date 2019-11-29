На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину. Об инциденте, в частности, сообщает BBC News со ссылкой на собственного корреспондента.

Гаджеты Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10 Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.

Общество Названы лучшие по качеству жизни города России Столица Чечни заняла первые места по оценке эффективности местной власти и состоянию жилого фонда и благоустройства города, однако качество местной медицины, образования и культуры его жители считают низким — 66-е и 38-е места из 78-ми включенных в рейтинг городов соответственно.

Политика Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Шоу-бизнес Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

Игры Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.

Политика Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса «На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.

Футбол Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".