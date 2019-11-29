Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину. Об инциденте, в частности, сообщает BBC News со ссылкой на собственного корреспондента.
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Подробнее о событии

Сообщение о взрыве в районе Лондонского моста оказалось ложным

ТАСС10:59

В Сети появилось видео стрельбы в центре Лондона

РБК11:18

На Лондонском мосту произошла стрельба

Интерфакс09:43

На Лондонском мосту открыли стрельбу

Lenta.ru09:27

СМИ сообщили о стрельбе на Лондонском мосту

Известия09:41

СМИ: полиция застрелила вооруженного мужчину на Лондонском мосту

РИА Новости09:40

Полиция прокомментировала инцидент в Лондоне

RT на русском10:30
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Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
Политика

Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
REGNUM 19:12
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Политика

Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа

Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась.
Газета.Ru 17:47
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru 17:38
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Политика

Глава Минэнерго Украины дал оценку переговорам с РФ по газу в Вене

Россия и Украина на переговорах по вопросам относительно газа в Вене продвинулись вперед, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.
РЕН ТВ 15:19
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК 17:12
Кино

В прокат выходит комедийный детектив «Достать ножи» Райана Джонсона

RuNews24.ru вчера в 06:35
Общество

Чиновники Иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка

Вести.Ru вчера в 12:52
Происшествия

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

РБК 15:49
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Гаджеты

Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль вчера в 07:44
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru 06:54
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
Здоровье

Как Минздрав провёл водителей с медсправками

Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Quto.ru вчера в 09:15
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
Деловое.ТВ 03:00
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру 09:29
Общество

Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты

Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Карелинформ вчера в 14:00
Политика

Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета

Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордассон заявил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит Арктического совета в 2020 году.
RT на русском 19:36
Происшествия

Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием

РИА Новости вчера в 00:41
Хоккей

Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

Овечкин вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Теему Селянне.
Sport24.ru 19:31
Политика

Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США

РИА Новости 18:57
Игры

В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto

Игромания.ру 11:23
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня вчера в 04:34
Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Life.ru вчера в 15:55
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости 05:57
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
ТАСС 12:42
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru 09:56
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