Происшествия
Вести.RuНа Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину. Об инциденте, в частности, сообщает BBC News со ссылкой на собственного корреспондента.
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Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Политика
Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах
Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Политика
Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа
Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась.
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Политика
Глава Минэнерго Украины дал оценку переговорам с РФ по газу в Вене
Россия и Украина на переговорах по вопросам относительно газа в Вене продвинулись вперед, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Кино
В прокат выходит комедийный детектив «Достать ножи» Райана Джонсона
Общество
Чиновники Иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
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Как Минздрав провёл водителей с медсправками
Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
Общество
Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты
Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Политика
Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета
Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордассон заявил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит Арктического совета в 2020 году.
Происшествия
Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
Хоккей
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Овечкин вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Теему Селянне.
Игры
В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto
Авто
Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей
Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.