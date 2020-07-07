Общество

РБКРБКНа Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полиция задержала порядка 20 журналистов, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать148

Подробнее о событии

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

РБК14:48

Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова

РИА Новости09:21

У здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко

Ведомости12:43

«Нашей профессии брошен вызов». Заявление «Новой газеты» в связи с преследованием журналистов и издателей медиа: Светланы Прокопьевой, Петра Верзилова, Ивана Сафронова

Новая газета08:52

На Лубянке задержали уже семерых журналистов

Интерфакс09:22

Закон на стороне пикетчиков, а Москва — нет

Коммерсантъ15:46

На акции в поддержку Сафронова на Лубянке задержали 27 человек

ТАСС08:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:44, Ашберн
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
183
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
216
Происшествия

Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

РБК 17:12
5
Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
75
Политика

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
10
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
380
Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
292
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости 10:02
525
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
4
Общество

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
55
Здоровье

Вирусолог назвал главное условие завершения эпидемии коронавируса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.
REGNUM 11:21
3
Космос

На американском сегменте МКС вышел из строя блок электропитания

Блок электропитания, находящийся снаружи американского сегмента Международной космической станции, вышел из строя.
НТВ 13:06
Здоровье

Распространение коронавируса в мире, России. Последние новости на утро 7 июля

В России по сообщению министерства здравоохранения РФ к вечеру 6 июля общее число случаев заболевания составляло 687 862, случаев за последние сутки – 6611, выписаны по выздоровлению — 454 329, умерло 10 296 человек.
AmurMedia.ru вчера в 19:30
Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ 13:34
4
Армия и оружие

В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа

Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro вчера в 20:01
11
Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
844
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
230
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
1,2K
Общество

Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге

Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
8
Политика

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
473
Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал откровенное фото своей девушки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал откровенную публикацию своей девушки Джорджины Родригес в инстаграме.
Спорт день за днем 02:28
Космос

NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса

Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия вчера в 06:36
21
Общество

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
5
Культура

В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки 20 сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли.
АБН 16:58
35
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
864
Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
1
Происшествия

На Сахалине в районе бухты Тихой пропал турист

Российская газета 05 июля в 22:55
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное