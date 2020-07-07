На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полиция задержала порядка 20 журналистов, передает корреспондент РБК.

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

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