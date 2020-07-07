Общество

МедиазонаМедиазонаНа Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
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На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

РБКвчера в 14:48

На Лубянке задержали уже семерых журналистов

Интерфаксвчера в 09:22

Руководителя издания Baza задержали после одиночного пикета на Лубянке

РИА Новостивчера в 13:39

«Нашей профессии брошен вызов». Заявление «Новой газеты» в связи с преследованием журналистов и издателей медиа: Светланы Прокопьевой, Петра Верзилова, Ивана Сафронова

Новая газетавчера в 08:52

В отношении журналистки Черненко составят протокол за нарушение социальной дистанции

ТАССвчера в 10:39

У здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко

Ведомостивчера в 12:43

Полиция задерживала всех, кто пришел на Лубянку поддержать Ивана Сафронова

Коммерсантъвчера в 15:59
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика

День России предложили перенести на 1 июля

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
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Общество

Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19

Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Политика

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
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Игры

Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon

Игромания.ру вчера в 13:51
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
2,3K
Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
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Футбол

«Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену

В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47). Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.
РИА Новости вчера в 15:41
Здоровье

Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ

Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.
РЕН ТВ вчера в 21:16
Футбол

Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах

Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro вчера в 12:34
Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
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Общество

Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.
Политика Сегодня вчера в 16:55
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Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 06 июля в 08:00
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Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости вчера в 12:59
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Гаджеты

Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов

Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
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Общество

Пэрис Хилтон заявила о намерении баллотироваться в президенты США

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон намерена баллотироваться в президенты США. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 13:56
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц за время пандемии выросла с 38,1% до 44,6%, увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего менее чем на 5 тыс. рублей в месяц.
Профиль вчера в 03:10
2,9K
Армия и оружие

В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани

Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН вчера в 10:28
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Происшествия

Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине

Газета.Ru вчера в 06:47
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 06 июля в 04:06
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
1,8K
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Шоу-бизнес

Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани

Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину.
ТВ Центр вчера в 13:01
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Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
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Политика

ФСБ задержала журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене

Сегодня сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта».
Salt Mag вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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