На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова

Общество На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.

Политика День России предложили перенести на 1 июля Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. 8

Общество Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19 Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.

Политика Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. 43

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,3K

Футбол «Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47). Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.

Здоровье Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.

Футбол Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными. 4

Общество Пэрис Хилтон заявила о намерении баллотироваться в президенты США Американская актриса и модель Пэрис Хилтон намерена баллотироваться в президенты США. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 100

Общество Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45% Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц за время пандемии выросла с 38,1% до 44,6%, увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего менее чем на 5 тыс. рублей в месяц. 2,9K

Происшествия В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом «Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе. 71

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 98

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 951