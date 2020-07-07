Общество
МедиазонаНа Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика
День России предложили перенести на 1 июля
Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
Общество
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Политика
Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Игры
Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon
Игромания.ру вчера в 13:51
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Футбол
«Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену
В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47). Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.
РИА Новости вчера в 15:41
Здоровье
Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ
Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.
РЕН ТВ вчера в 21:16
Футбол
Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах
Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro вчера в 12:34
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
Общество
Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну
Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.
Политика Сегодня вчера в 16:55
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 06 июля в 08:00
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости вчера в 12:59
Гаджеты
Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов
Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
Общество
Пэрис Хилтон заявила о намерении баллотироваться в президенты США
Американская актриса и модель Пэрис Хилтон намерена баллотироваться в президенты США. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 13:56
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц за время пандемии выросла с 38,1% до 44,6%, увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего менее чем на 5 тыс. рублей в месяц.
Профиль вчера в 03:10
Армия и оружие
В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани
Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН вчера в 10:28
Происшествия
Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине
Газета.Ru вчера в 06:47
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 06 июля в 04:06
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани
Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину.
ТВ Центр вчера в 13:01
Происшествия
В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом
«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
ФСБ задержала журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене
Сегодня сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта».
Salt Mag вчера в 09:08