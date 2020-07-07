На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

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Политика Байден пообещал ограничения на импорт из России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. 17

Космос Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.

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Общество В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 1

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Политика Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами «Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news. 6

Футбол «Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад. 4

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Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 6

Биатлон Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.

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Политика Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. 16