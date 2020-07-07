На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полиция задержала порядка 20 журналистов, передает корреспондент РБК.

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

Интернет Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.

Политика Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море. 76

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,9K

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 120

Общество Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России. 1

Гаджеты Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками. 2

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 83

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Происшествия В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности. 3

Футбол «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна "Спартак" избавился от Томаса Цорна, проработавшего год на посту генерального директора клуба, а главным кандидатом на его место теперь считается руководитель "Уфы" Шамиль Газизов.

Авто Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6 Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду. 15

Гаджеты Samsung начала производство портативных стерилизаторов для смартфонов Сеул, 8 июля 2020, 05:59 — REGNUM Компания Samsung Electronics на фоне пандемии коронавируса начала производство портативных ультрафиолетовых стерилизаторов для смартфонов и других малогабаритных электронных устройств.

Здоровье Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы. 45

Здоровье Роспотребнадзор объяснил заболеваемость COVID-19 в Междуреченске Главный эпидемиолог Кузбасса и представители Роспотребнадзора побывали в Междуреченске, чтобы дать оценку быстрого роста заболеваемости коронавирусом. 5