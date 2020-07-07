Общество

РБКРБКНа Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полиция задержала порядка 20 журналистов, передает корреспондент РБК.
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На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

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Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

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ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

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Общество

Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами

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Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
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Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности

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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

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Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

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Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

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МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

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Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям

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