Общество

МедиазонаМедиазонаНа Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
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На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

РБК14:48

У здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко

Ведомости12:43

Журналистку «Коммерсанта» Черненко отпустили после задержания

РИА Новости11:05

«Нашей профессии брошен вызов». Заявление «Новой газеты» в связи с преследованием журналистов и издателей медиа: Светланы Прокопьевой, Петра Верзилова, Ивана Сафронова

Новая газета08:52

В отношении журналистки Черненко составят протокол за нарушение социальной дистанции

ТАСС10:39

На Лубянке задержали уже семерых журналистов

Интерфакс09:22

Полиция задерживала всех, кто пришел на Лубянку поддержать Ивана Сафронова

Коммерсантъ15:59
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Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

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Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

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Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

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По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
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