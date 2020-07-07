Общество
МедиазонаНа Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
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Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 17:26
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 вчера в 10:18
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Шоу-бизнес
Дети Белоусова получили результаты ДНК-тестов на отцовство
Дети скончавшегося в 1997 году певца Евгения Белоусова Кристина и Роман получили результаты ДНК-тестов на отцовство.
ФАН 14:31
Общество
Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
Известия 20:15
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Здоровье
Исследование: у испанцев пропали антитела к коронавирусу
По данным испанских учёных, у некоторых участников исследования антитела пропадали в течение нескольких недель.
UfaTime.ru 16:40
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Политика
Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России
В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
Известия 19:26
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm 03:54
Общество
Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта
Российская газета 13:48
Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске
ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
АСТВ 19:34
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Общество
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
Армия и оружие
В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани
Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН 10:28
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Армия и оружие
Фельдмаршал Халифа Хафтар выступил с речью перед военнослужащими ЛНА
Фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) в настоящее время борется с Турцией, которая перебрасывает на территорию Ливии сирийских наемников и вооружение.
Planet Today 05 июля в 14:04
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07:03
Происшествия
На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами
РИА Новости 19:45
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 10:20
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО 09:38