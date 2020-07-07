Общество

МедиазонаМедиазонаНа Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
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На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

РБК14:48

У здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Ведомостей» Юрия Литвиненко

Ведомости12:43

На Лубянке задержали уже семерых журналистов

Интерфакс09:22

«Нашей профессии брошен вызов». Заявление «Новой газеты» в связи с преследованием журналистов и издателей медиа: Светланы Прокопьевой, Петра Верзилова, Ивана Сафронова

Новая газета08:52

В отношении журналистки Черненко составят протокол за нарушение социальной дистанции

ТАСС10:39

Полиция задерживала всех, кто пришел на Лубянку поддержать Ивана Сафронова

Коммерсантъ15:59

Журналистку «Коммерсанта» Черненко отпустили после задержания

РИА Новости11:05
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Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 17:26
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Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

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Политика

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День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
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Исследование: у испанцев пропали антитела к коронавирусу

По данным испанских учёных, у некоторых участников исследования антитела пропадали в течение нескольких недель.
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Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
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Общество

В Приморье медаль «За любовь и верность» вручат 75 семьям

REGNUM 20:09
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
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Google выпустила два обновления Android

Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
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Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России

В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%

По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm 03:54
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Общество

Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская газета 13:48
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Происшествия

Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске

ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
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Общество

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Общество

В России предложили изменить водительские права и ПТС

МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
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Армия и оружие

В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани

Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН 10:28
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК 12:17
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США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Армия и оружие

Фельдмаршал Халифа Хафтар выступил с речью перед военнослужащими ЛНА

Фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) в настоящее время борется с Турцией, которая перебрасывает на территорию Ливии сирийских наемников и вооружение.
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Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
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Компания Lexus обновила флагманский седан LS

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Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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