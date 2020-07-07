На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова Полицейские задержали возле здания ФСБ на Лубянке как минимум 16 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова

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