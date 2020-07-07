Общество
РБКНа Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полиция задержала порядка 20 журналистов, передает корреспондент РБК.
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Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
В Белграде протестующие ворвались в здание парламента
Известия вчера в 23:29
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com вчера в 05:29
Экономика
Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
ТАСС 01:32
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия
За сутки в Челябинской области умерло четверо больных коронавирусом
Всего с начала пандемии умерло 173 человека, у 88 из которых смерть наступила от основного заболевания, а коронавирус был сопутствующим.
Pchela.News 02:24
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
Кино
Короткометражка про Байкал стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе
Глагол. Иркутское обозрение 01:05
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Продажи S-Class нового поколения должны стартовать в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 04:01
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
15-летний сын Виталия Кличко уже перерос двухметрового дядю
15-летний юноша уже перерос своего дядю, бывшего чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Владимира Кличко.
Спорт-Экспресс вчера в 12:51
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу
РИА Новости вчера в 15:40
Интернет
Эксперты назвали пароли, которые легче всего взломать
Названы самые легкие для взлома пароли. Мошенникам проще всего взломать пароли из простых слов типа "password" или "qwerty".
Piter.tv 01:06
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
РИА Новости 00:48
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
Аргументы и Факты 06 июля в 12:17
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 06 июля в 05:07
Шоу-бизнес
Ирина Шейк похвасталась упругими ягодицами на новом фото
На фото звезда предстает в черном белье от Intimissimi.
Woman.ru вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50