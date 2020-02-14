У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве начались пикеты в поддержку фигурантов террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), сообщило издание «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидца. По его данным, полиция задержала активиста Виктора Немытова и двух активистов движения SERB.

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

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