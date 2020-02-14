Общество

КоммерсантъКоммерсантъНа Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве начались пикеты в поддержку фигурантов террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), сообщило издание «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидца. По его данным, полиция задержала активиста Виктора Немытова и двух активистов движения SERB.
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Сотни человек пришли на Лубянку поддержать фигурантов дела «Сети»

ЗакC.Ру12:41

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ12:42

У «Гостиного двора» идут пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети». Петербуржцы выстроились в очередь

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Очередь на пикет против приговора по «делу Сети» выстроилась у здания ФСБ в Москве

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Несколько сотен человек присоединились к пикетам в поддержку фигурантов дела «Сети» в Москве и Петербурге

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В Москве на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» вышли сотни людей

Znak.com11:50

На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

РБК11:16
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Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
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Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
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Петербургский «Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России по версии компании Soccerex.
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Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

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РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении

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Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ

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