Транспорт
Вести.RuНа М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок. Дорога проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей и на протяжении сто километров соединит Мясной Бор с Тосно.
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Найдены пилоты разбившегося Су-25
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Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
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Космос
Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский луноход "Юйту-2" (Yutu-2) обнаружил на обратной стороне Луны странное гелеобразное вещество.
Труд 06:02
Театры
Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне
Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Армия и оружие
В Афганистане при столкновении с талибами погибли шесть военных
Sputnik Таджикистан 09:57
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана
На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.
Lenta.ru 08:46
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
RT на русском 10:23
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru 10:47
Политика
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
Коммерсантъ 05:24
Гаджеты
Honor готовит новый смартфон с тройной камерой
На сайте китайского регулятора TENAA появился новый смартфон среднего уровня от Honor.
UfaTime.ru 10:52
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
Член украинского СЦКК напал на съемочную группу канала «Луганск 24»
Политика Сегодня 08:24
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Кино
Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер
В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.
Культуромания 06:57
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23