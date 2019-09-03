Транспорт

Вести.RuВести.RuНа М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок. Дорога проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей и на протяжении сто километров соединит Мясной Бор с Тосно.
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