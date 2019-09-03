Транспорт

Вести.RuВести.RuНа М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок. Дорога проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей и на протяжении сто километров соединит Мясной Бор с Тосно.
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За скорость - 280 рублей

Российская газета12:19

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ТАСС10:59

Последний участок трассы М-11 у Петербурга откроется до конца 2019 года. По нему могут разрешить двигаться со скоростью 150 км/час

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Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11

Интерфакс07:31

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РИА Новости06:07

Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году

Коммерсантъ08:14

Участок трассы М11 в Новгородской и Ленинградской областях протяженностью 100 км открыли для движения

Агентство Москва05:37
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
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