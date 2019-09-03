Транспорт

Вести.RuВести.RuНа М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок. Дорога проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей и на протяжении сто километров соединит Мясной Бор с Тосно.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11

Интерфакс07:31

В Новгородской области на участке дороги М-11 прошла закладка памятного знака солдатам ВОВ

ТАСС10:59

Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году

Коммерсантъ08:14

За скорость - 280 рублей

Российская газета12:19

Трассу М-11 «Москва - Санкт-Петербург» планируют достроить до конца года

РИА Новости06:07

Последний участок трассы М-11 у Петербурга откроется до конца 2019 года. По нему могут разрешить двигаться со скоростью 150 км/час

Фонтанка.Ру06:52

Участок трассы М11 в Новгородской и Ленинградской областях протяженностью 100 км открыли для движения

Агентство Москва05:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия

Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест

Российская газета 13:08
Футбол

Ван Дейк стал самым быстрым игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов

Ван Дейк был признан лучшим игроком и лучшим защитником минувшей Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 17:06
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Происшествия

Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве

Известия 16:15
Политика

В Улан-Баторе начались переговоры Путина и президента Монголии

Свободная Пресса 03:22
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать людям

Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в реструктуризации долгов пострадавшим от паводков жителям Иркутской области.
URA.Ru вчера в 08:56
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

РБК 14:57
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом матче сезона проиграл «Куньлунь Ред Стар»

News102.ru 10:07
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы

Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели 12-летней россиянки в Турции

ТК Звезда 16:51
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Газета.Ru 15:32
Наука

Восстанавливающий зубы гель придет на смену пломбам

Экономика сегодня вчера в 17:54
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Происшествия

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Lenta.ru 08:09
Армия и оружие

В Японии допускают создание КНДР трех новых типов ракет

Rostov gazeta 10:01
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Армия и оружие

В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной

На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.
REGNUM 10:13
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Политика

ЦИК проверит законность проекта «Умное голосование» Навального

Центральный избирательный комитет проверит проект «Умное голосование» Алексея Навального на законность.
iReactor 11:23
Хоккей

ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Авто

ГАЗ представил модернизированный «Соболь»

Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Известия 02:00
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Армия и оружие

На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба

Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Футбол

ФИФА представила эмблему ЧМ-2022

Матч ТВ 13:47
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное