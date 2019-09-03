Транспорт
Вести.RuНа М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок. Дорога проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей и на протяжении сто километров соединит Мясной Бор с Тосно.
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Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
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