На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой. В Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщается, что движение уже восстановлено.

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Политика Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.

Экономика Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома» Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.

Экономика АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира» АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».

Происшествия В Джанкое ветер сорвал крышу со школы "Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

Здоровье Названа причина преждевременного старения мозга Предполагается, что причиной раннего старения мозга является метаболический синдром у людей среднего возраста.

Общество Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.

Кино Фильм «Ford против Ferrari» снова возглавит российский прокат По итогам стартовавших киновыходных лидером проката останется фильм режиссера Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях.

Общество Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.

Армия и оружие Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.

Единоборства Мейвезер анонсировал возвращение на ринг Американский боксер Флойд Мейвезер, выступающий в полусредней весовой категории, в соцсети сообщил, что вернется на ринг в следующем году.

Происшествия Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».

Происшествия Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.

Экономика Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Происшествия Аспирант МГУ выпал из окна общежития Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Политика CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.