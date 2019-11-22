Транспорт

Lenta.ruLenta.ruНа МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой. В Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщается, что движение уже восстановлено.
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Сбой на МЦД-2 мог произойти из-за неисправности дверей поезда

BFM.ru01:25

Движение электричек на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД восстановили

Вечерняя Москва01:17

Движение поездов на МЦД‑2 и Рижском направлении МЖД восстановлено

РИАМО01:04

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

Интерфакс01:04

Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено

Москва 2400:50

Движение поездов на втором Московском центральном диаметре ввели в график после сбоя

ТАСС01:30

Движение на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 восстановлено и вводится в график после технического сбоя

Агентство Москва01:14
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Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
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Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР

По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Радио Комсомольская правда 20 ноября в 15:46
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Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
ТАСС 02:25
Экономика

Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
REGNUM 02:20
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АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Rambler News Service 02:19
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС 00:40
Здоровье

Названа причина преждевременного старения мозга

Предполагается, что причиной раннего старения мозга является метаболический синдром у людей среднего возраста.
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Экономика

Сбербанк обжаловал в Верховном суде отмену валютных сделок с «Сухим» на 13,5 млрд рублей

Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
ПРАЙМ 00:01
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» снова возглавит российский прокат

По итогам стартовавших киновыходных лидером проката останется фильм режиссера Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях.
Газета.Ru вчера в 09:06
Общество

Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Профиль вчера в 08:28
Культура

Rambler Group планирует запустить театральное направление

Rambler Group запускает театральное продюсерское бюро. Его возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин.
Retail & Loyalty 00:48
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Интерфакс 20 ноября в 11:52
Армия и оружие

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Газета.Ru 02:15
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Мейвезер анонсировал возвращение на ринг

Американский боксер Флойд Мейвезер, выступающий в полусредней весовой категории, в соцсети сообщил, что вернется на ринг в следующем году.
Sport24.ru 01:59
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Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК 01:00
Общество

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Ночь на четверг, 21 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
Известия 20 ноября в 23:45
Происшествия

Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 01:42
Политика

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Футбол

Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»

Sport24.ru вчера в 21:03
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
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Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 вчера в 01:43
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