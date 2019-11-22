Транспорт
Lenta.ruНа МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой. В Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщается, что движение уже восстановлено.
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Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Политика
Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Происшествия
Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей
Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
Экономика
Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Происшествия
В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
Здоровье
Названа причина преждевременного старения мозга
Предполагается, что причиной раннего старения мозга является метаболический синдром у людей среднего возраста.
Экономика
Сбербанк обжаловал в Верховном суде отмену валютных сделок с «Сухим» на 13,5 млрд рублей
Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» снова возглавит российский прокат
По итогам стартовавших киновыходных лидером проката останется фильм режиссера Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях.
Общество
Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Культура
Rambler Group планирует запустить театральное направление
Rambler Group запускает театральное продюсерское бюро. Его возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Армия и оружие
Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года
Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Единоборства
Мейвезер анонсировал возвращение на ринг
Американский боксер Флойд Мейвезер, выступающий в полусредней весовой категории, в соцсети сообщил, что вернется на ринг в следующем году.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Политика
В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
Общество
Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
Ночь на четверг, 21 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
Происшествия
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Футбол
Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.