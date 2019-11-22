Транспорт

Lenta.ruLenta.ruНа МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой. В Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщается, что движение уже восстановлено.
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Сбой на МЦД-2 мог произойти из-за неисправности дверей поезда

BFM.ru01:25

Движение электричек на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД восстановили

Вечерняя Москва01:17

Движение поездов на втором Московском центральном диаметре ввели в график после сбоя

ТАСС01:30

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

Интерфакс01:04

Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено

Москва 2400:50

Движение на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 восстановлено и вводится в график после технического сбоя

Агентство Москва01:14

Движение поездов на МЦД‑2 и Рижском направлении МЖД восстановлено

РИАМО01:04
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Lenta.ru вчера в 05:49
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Документ, который должен был вступить в силу 22 ноября, спровоцировал ажиотаж: граждане по всей России встали в очереди в наркодиспансеры и клиники, чтобы успеть получить медсправку по старым правилам.
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Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Газета.Ru 03:21
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Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
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Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
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Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 03:04
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В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске.
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ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
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В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
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Общество

Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Газета.Ru 00:24
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
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Общество

Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
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Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Известия 00:03
Кино

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В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
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Происшествия

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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

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Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

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Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
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