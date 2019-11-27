Космос
RT на русскомНа МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.
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с чего всё началось
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.Ruposters.ru05:14
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:14, Вашингтон
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