Космос
RT на русскомНа МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.
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Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. Все вещи и все приборы ломаются. В подобных случаях мы просто чиним их и все. В целом, это происходит нечасто.
— Александр Лазуткин, российский космонавтТелеканал 360° 06:24
с чего всё началось
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.Ruposters.ru05:14
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