Космос

RT на русскомRT на русскомНа МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.
Читать в источнике
Комментировать667
Александр Лазуткин
Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. Все вещи и все приборы ломаются. В подобных случаях мы просто чиним их и все. В целом, это происходит нечасто.
— Александр Лазуткин, российский космонавтТелеканал 360° 06:24
с чего всё началось
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте
 NASA.
Ruposters.ru05:14

Подробнее о событии

Космонавты рассказали, как выжить на МКС без туалета

Национальная служба новостей07:19

На американском сегменте МКС сломался туалет

Интерфакс04:30

Космонавты прокомментировали поломку туалетов на МКС

Известия07:10

На американском сегменте МКС сломался туалет

РБК05:07

Туалет на американском сегменте МКС починили

ТАСС05:52

Космонавт Лазуткин назвал поломку туалетов на МКС штатной ситуацией

Телеканал 360°06:24

Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

РИА Новости06:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Спорт

Ласицкене призвала главу USADA следить за языком

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:58
Политика

Американский Госдеп захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

Военное вмешательство России представляет угрозу стабильности Ливии и расшатывает ситуацию в этой североафриканской стране.
Военное дело 08:38
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Происшествия

Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей

Бывшая жена защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении родственников хоккеиста на няню и похищении их детей.
РБК 11:58
Авто

Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок

Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:14
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
Коммерсантъ 06:49
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru вчера в 04:47
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ 11:19
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com 08:23
Футбол

Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Soccer.ru 07:07
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Футбол

Зенит — Лион 0:0 (1-й тайм)

RT на русском 12:21
Технологии

Компания Tesla создаёт лазерные «дворники»

Американская компания Tesla, которая занимается производством электромобилей, создаёт лазерные «дворники».
Актуальные Новости 06:33
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове

Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.
ТАСС вчера в 13:00
Культура

BBC составила список 100 лучших фильмов, снятых женщинами

РБК 05:46
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Lenta.ru 08:42
Политика

Россия и Украина согласовали новый обмен пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 12:40
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
РБК 11:29
Армия и оружие

Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Документ ратифицировали более 100 стран мира, в том числе Великобритания, в то же время его не подписывали Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль.
Утро.ru 01:31
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Наука

Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Известия 25 ноября в 17:34
Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное