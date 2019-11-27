с чего всё началось

Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. Все вещи и все приборы ломаются. В подобных случаях мы просто чиним их и все. В целом, это происходит нечасто.

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.

На МКС из строя вышли все туалеты

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Спорт Ласицкене призвала главу USADA следить за языком Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.

Общество «Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.

Кино Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.

Политика Россия и Украина согласовали новый обмен пленными Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.

Политика ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.