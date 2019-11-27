с чего всё началось

Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили. Космонавты заменили и проверили сепаратор устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Роскомоса". О проблемах с санитарным оборудованием стало известно ранее во время прямой трансляции с борта МКС.

Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

Общество Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.

Культура Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.

Экономика Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Здоровье Статус национальных медцентров получат еще 12 клиник Статус НМИЦ медицинской реабилитации может получить Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, профильным собирается стать Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, на получение федерального статуса по профилю «онкология» претендует Ростовский научно-исследовательский онкологический институт.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России Магазины детских игрушек Hamleys в России и точки Cookhouse (владельцы российской франшизы бренда – Ideas4retail Евгения Бутмана и миллиардера Александра Мамута) выставлены на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов (у газеты есть копия документа).

Кино Галина Польских отмечает юбилей Сегодня народной артистке РСФСР Галине Польских исполнилось 80 лет.

Общество Большинство россиян предпочитает кошек собакам Породистых кошек держат 15% россиян. По 19% респондентов заявили, что держат породистых или беспородных собак.

Экономика ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4% В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.

Наука Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.