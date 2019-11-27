Космос
Российская газетаНа МКС починили сломанный туалет
Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили. Космонавты заменили и проверили сепаратор устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Роскомоса". О проблемах с санитарным оборудованием стало известно ранее во время прямой трансляции с борта МКС.
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с чего всё началось
В американском модуле Международной космической станции (МКС) починили сломанный ночью туалет, передает в среду, 27 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию NASA.Известия06:32
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