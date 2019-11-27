с чего всё началось

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.

На МКС из строя вышли все туалеты

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