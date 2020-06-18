Космос
Российская газетаНа МКС обнаружили источник токсичного бензола
Проблема возникла из-за очистителя воздуха в модуле Unity (американский сегмент МКС). Там будут установлены угольные фильтры, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское управление. Напомним, месяц назад Роскосмос проинформировал, что концентрация бензола в атмосфере МКС увеличилась.
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Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru вчера в 21:10
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Общество
В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе
Госдума рассмотрит законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ 16 июня в 23:27
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила сообщения о беременности.
Вечерняя Москва 16 июня в 12:40
Политика
Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2021-2022 годы
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы, свидетельствуют результаты состоявшегося в среду голосования Генеральной Ассамблеи всемирной организации.
Взгляд.ру вчера в 18:21
Общество
Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни
Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Здоровье
Диетологи назвали полезные продукты, вызывающие рост жира на животе
Диетологи назвали некоторые полезные продукты, которые вызывают рост жира на животе.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Авто
Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ
Tvoe-avto.com 16 июня в 05:46
Энергетика
Рубль находится в хрупком равновесии
Москва, 17 июня 2020, 10:06 — REGNUM Российская валюта в середине недели находится под воздействием разнонаправленных локальных факторов.
REGNUM вчера в 03:06
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия вчера в 00:08
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Футбол
«Вальядолид» и «Сельта» разошлись миром. Смолов не забил
Вничью закончился матч между «Вальядолидом» и «Сельтой» 17 июня, проходивший в рамках 29 тура испанской Примеры.
ИА Красная Весна вчера в 15:25
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости вчера в 11:43
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Политика
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета вчера в 10:29
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
Новосибирск, 16 июня 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро 16 июня, за сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, 83 пациента выписаны, трое скончались — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет.
REGNUM 16 июня в 00:16