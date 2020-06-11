Космос
ИзвестияНа МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола
На Международной космической станции (МКС) проводят измерения уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда», сообщается на сайте NASA 9 июня.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor 03:00
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Происшествия
Пьяный забайкалец решил пролезть под поездом и пострадал
Один из решивших пролезть под поездом пьяных мужчин пострадал на перегоне «Новая-Маккавеево» Читинского района.
Московский Комсомолец Чита 21:03
Шоу-бизнес
Разин рассказал историю о пьяном Ефремове после скандального ДТП
Народные новости 06:53
Здоровье
В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок
Депутаты Госдумы подготовили рекомендации по использованию методов альтернативной медицины в профилактике COVID-19.
Ридус 20:55
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Политика
МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией
Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.
News.ru 09:50
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Футбол
«Ольборг» — «Орхус»: кому в финал?
Предлагаем наш вариант прогноза на матч Кубка Дании, в котором 10 июня «Ольборг» принимает «Орхус».
Все про Спорт ру вчера в 14:56
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 04:12
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM 18:14
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Здоровье
Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
Общество
Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав.
Аргументы недели 15:36
Политика
Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США
По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.
Политика Сегодня 20:51