Космос

ИзвестияИзвестияНа МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола

На Международной космической станции (МКС) проводят измерения уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда», сообщается на сайте NASA 9 июня.
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