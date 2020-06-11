На Международной космической станции (МКС) проводят измерения уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда», сообщается на сайте NASA 9 июня.

На МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола

Происшествия Пьяный забайкалец решил пролезть под поездом и пострадал Один из решивших пролезть под поездом пьяных мужчин пострадал на перегоне «Новая-Маккавеево» Читинского района.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы. 1

Футбол «Ольборг» — «Орхус»: кому в финал? Предлагаем наш вариант прогноза на матч Кубка Дании, в котором 10 июня «Ольборг» принимает «Орхус».

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,6K

Общество ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. 1,9K

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 234

Происшествия В Петербурге автомобиль наехал на остановку Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека. 7

Кино Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта. 2

Здоровье Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат. 56

Общество Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав. 4