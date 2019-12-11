Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.

с чего всё началось

На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет. Астронавты вынуждены использовать аналогичное устройство на российской части станции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры между экипажем МКС и наземными специалистами.

На американском сегменте МКС снова сломался туалет

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