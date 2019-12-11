Общество
РБКНа американском сегменте МКС снова сломался туалет
На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет. Астронавты вынуждены использовать аналогичное устройство на российской части станции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры между экипажем МКС и наземными специалистами.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.РИА Новости03:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Технологии
Sarcos Robotics представила серийный экзоскелет для тяжелых грузов
Компания Sarcos Robotics уже довольно давно ведет разработку экзоскелета; теперь она представила финальную, серийную версию — экзоскелет под названием Guardian XO, который, как указывается, позволяет пользователю поднимать груз весом 90 килограммов, при ощущении нагрузки всего в 4,5 кг.
Политика
Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что действия конгресса США не помешают работе «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Игры
В Valve допустили выход игры Half-Life: Alyx на PlayStation VR
В компании Valve не исключают возможность выхода игры Half‑Life: Alyx на PlayStation VR.
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Политика
Меркель признала Путина победителем саммита в Париже
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Футбол
Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Экономика
Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Хоккей
Бобровский сделал 46 сэйвов, но «Флорида» проиграла «Тампе»
В составе "Тампы" отличились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. В составе «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Авто
В России дебютировал новый Skoda Rapid
Политика
Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
В страшном массовом ДТП на воронежской дороге погибла семья врачей
Среди пятерых погибших в жутком ДТП, произошедшем 10 декабря в Борисоглебском районе Воронежской области, оказалась семья известных волгоградских врачей.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем
Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.