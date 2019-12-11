Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.

с чего всё началось

В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что туалет на российском сегменте МКС функционирует нормально. В конце ноября командир МКС итальянец Лука Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности.

Футбол Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Армия и оружие Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Политика Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем» Известно, что Болсонару высказал такой едкий комментарий после того, как Тунберг высказалась о расстреле двух лидеров племени гуажажара в стране.

Футбол Худяков рассказал о деталях трансфера Гогуа в ЦСКА Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о деталях трансфера ивуарийского игрока линии обороны Седрика Гогуа в столичный ЦСКА.

Космос Солнце засыпает. Теперь официально НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.