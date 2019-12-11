Общество
РИА НовостиНа МКС сломался американский туалет
В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что туалет на российском сегменте МКС функционирует нормально. В конце ноября командир МКС итальянец Лука Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности.
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с чего всё началось
Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.РИА Новости03:49
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