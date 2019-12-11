Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа МКС сломался американский туалет

В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что туалет на российском сегменте МКС функционирует нормально. В конце ноября командир МКС итальянец Лука Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности.
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с чего всё началось

На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
РИА Новости03:49

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На американском сегменте МКС вновь сломался туалет

REGNUM04:56

На МКС сломался американский туалет

РИА Новости03:49

Россия предоставит США туалет на МКС

Lenta.ru04:53

На американском сегменте МКС снова вышел из строя туалет

RT на русском04:16

Туалет вновь сломался на американском сегменте МКС

Известия04:15

На МКС астронавты опять «летают» в российский туалет

Вести.Ru04:09

На МКС поломался американский туалет: ходят в российский

Московский Комсомолец04:54
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Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
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Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
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В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
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Во Владимире состоится суд над врачом, который опоздал на работу, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика, как сообщает ТАСС.
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