Общество
ИзвестияПоиск источника токсичного бензола возобновили на МКС
Поиск источника токсичного бензола возобновлен на Международной космической станции (МКС) после доставки нового оборудования на грузовом корабле «Прогресс». Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 10:43
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Муж российской исполнительницы Полины Гагариной – фотограф Дмитрий Исхаков организовал профессиональную фотосессию для своей тещи и похвалил ее: «Чудесная модель».
Территория новостей 07:36
Происшествия
В Перми на набережной спасли тонущую женщину
Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
Общество
Петицию о новой выплате на детей подписали 140 тыс. россиян
Петицию о выплате на детей 10 000 рублей в августе подписали более 140 000 человек.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Давление на нацвалюту по-прежнему оказывают и санкции. Все это может привести к девальвации к концу года.
Primpress.ru 16:00
Наука
Робот-лаборант поможет ученым выращивать нейроны
Индикатор 25 июля в 13:56
Происшествия
Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4 тысячи
Из 38 новых случаев COVID-19: 15 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Ариг Ус 21:02
Футбол
Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".
ТАСС Спорт 12:29
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Экономика
Что добьет экономику России
Что ждет экономику России в случае возможного возврата инфекции, рассуждает директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.
Росбалт вчера в 13:05
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Гаджеты
Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch
Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа.
3DNews 21:39
Происшествия
Потерявшуюся в Приамурье пенсионерку нашли мертвой
Накануне на перегоне «Тур – Завитая» в Амурской области на железнодорожных путях обнаружено тело 81-летней жительницы Завитинского района.
ИА Порт Амур 20:46
Футбол
Сарри обратился к игрокам «Ювентуса» после победы в чемпионате Италии
Если футболисты «Ювентуса» победили вместе со мной, который не выиграл ранее ничего, то они действительно звёзды мирового масштаба.
ГЛАС.RU вчера в 22:49
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН 12:33
Технологии
Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год
По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ 10:33
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Политика
Лукашенко назвал уборочную кампанию важнее президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что уборочная кампания для страны сейчас важнее, чем предстоящие в августе президентские выборы.
Московский Комсомолец 05:48
Здоровье
Глава ВОЗ призвал усилить борьбу с пандемией коронавируса в мире
Представитель ВОЗ призвал не рассуждать о второй волне COVID-19, а принимать реальные меры для борьбы с распространением пандемии.
NewInform 08:51
Экономика
Средняя выплата по ОСАГО в 2020 году выросла на 5,2%
За первое полугодие страховщики собрали с автовладельцев меньше, чем в январе-июне 2019 года. Общая сумма премий составила 103,2 млрд руб.
Коммерсантъ 05:31
Общество
В МЧС предупредили об ухудшении лесопожарной обстановки в Якутии
«В ближайшие две недели на территории центральных и юго-восточных районов Республики Саха в связи с высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается ухудшение лесопожарной обстановки», — говорится в сообщении.
RT на русском 21:43
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Политика
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40