Патриарх Кирилл призвал ограничить туризм на Соловки

Патриарх отметил, что за год с момента его последнего визита на Соловках была реконструирована взлетно-посадочная полоса, на которую "не будет особой нагрузки", влияющей на экологию и духовную жизнь.