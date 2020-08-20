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РБК
РБК

Российских космонавтов изолировали на МКС из-за утечки воздуха

На МКС произошла утечка воздуха на американском сегменте, сообщили в Роскосмосе, передает «РИА Новости». Из-за утечки экипаж станции изолируют в российском модуле «Звезда», уточнили в Роскосмосе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

На МКС произошла утечка воздуха

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости11:20
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РИА Новости

На МКС произошла утечка воздуха

РИА Новости11:20
Коммерсантъ

На МКС произошла утечка воздуха

Коммерсантъ11:35
РБК

Российских космонавтов изолировали на МКС из-за утечки воздуха

РБК11:30
Lenta.ru

На МКС произошла утечка воздуха

Lenta.ru11:22
Фонтанка.Ру

Экипаж Международной космической станции изолируется в модуле «Звезда» из-за утечки воздуха

Фонтанка.Ру11:38
Комсомольская правда

На МКС обнаружена утечка воздуха

Комсомольская правда11:19
Газета.Ru

Экипаж МКС изолируется в российском модуле

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