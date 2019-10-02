Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»

В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса. Националисты с лозунгами «Нет капитуляции» требуют отправить в отставку президента Владимира Зеленского.
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На киевском майдане митингуют против «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолец13:35

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Независимая газета11:01

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ИА Новороссиявчера в 14:29
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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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