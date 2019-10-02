Политика
Московский КомсомолецНа Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса. Националисты с лозунгами «Нет капитуляции» требуют отправить в отставку президента Владимира Зеленского.
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Украинские нацисты проводят акцию протеста в знак несогласия с «формулой Штайнмайера»
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
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