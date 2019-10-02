В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса. Националисты с лозунгами «Нет капитуляции» требуют отправить в отставку президента Владимира Зеленского.

На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»

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