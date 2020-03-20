Общество

RT на русскомRT на русскомНа Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы. Об этом заявили в пресс-службе Департамента культурного наследия города.
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Власти Москвы объяснили замену памятника Жукову перед Кремлем

РБК07:41

Союз художников не уведомили о замене памятника маршалу Жукову

Говорит Москва09:30

РВИО готово оказать помощь в реставрации памятника маршалу Жукову на Манежной площади

Агентство Москва09:31

Памятник Жукову на Манежной площади демонтировали для реставрации ко Дню Победы

ТАСС07:27

Операция «Жуков»

Российская газета12:40

Отреставрированный памятник Жукову вернут на Манежную площадь к 9 мая

Интерфакс07:40

Памятнику маршалу Жукову не нужна реставрация, считает сын скульптора

РИА Новости08:07
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Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
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В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
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Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
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На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

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"Газпром" готов организовать производство антисептиков из газа - речь идет об изопропаноле и этаноле, которые могут использоваться как базовые вещества для производства антисептиков.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Тётя Гогена Солнцева обвинила его жену и любовницу в сговоре

Гоген заверил, что не очень-то и беспокоится по поводу имущества его пожилой жены, так как особой материальные ценности она, по его словам, собой не представляет.
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Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
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В России за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

Больных стало на 54 человека больше. В Петербурге выявили 4 новых случая заражения. Всего число заболевших в РФ достигло 253.
Neva.Today 10:16
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал россиян быть готовыми к любому развитию событий с коронавирусом.
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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
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Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Здоровье

Вартапетов объяснил, в чём главная проблема пандемии коронавируса

ВОЗ была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов

«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
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Трансфер форварда «Краснодара» Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолета

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Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

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Экономика

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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
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В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
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