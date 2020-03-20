Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы. Об этом заявили в пресс-службе Департамента культурного наследия города.

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

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