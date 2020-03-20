Общество

RT на русскомRT на русскомНа Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы. Об этом заявили в пресс-службе Департамента культурного наследия города.
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Операция «Жуков»

Российская газета12:40

Союз художников не уведомили о замене памятника маршалу Жукову

Говорит Москва09:30

Отреставрированный памятник Жукову вернут на Манежную площадь к 9 мая

Интерфакс07:40

Памятник Жукову на Манежной площади демонтировали для реставрации ко Дню Победы

ТАСС07:27

Власти Москвы объяснили замену памятника Жукову перед Кремлем

РБК07:41

РВИО готово оказать помощь в реставрации памятника маршалу Жукову на Манежной площади

Агентство Москва09:31

Памятнику маршалу Жукову не нужна реставрация, считает сын скульптора

РИА Новости08:07
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Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
Общество

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В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
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Общество

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
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Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
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Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы

Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения "Воронеж", которое накроет Европу "электронным колпаком", пишет польское издание Onet.
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Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
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Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
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Huawei начала стремительно терять долю рынка смартфонов.
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Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
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NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
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Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
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Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter опровержение собственного сообщения о том, что Евро-2020 не будет переименован из-за переноса на 2021 год.
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Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»

Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
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Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
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Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус

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Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса

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В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
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