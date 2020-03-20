Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука полководца теперь не опущена вниз, а отдает честь.
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с чего всё началось
Судя по фотографиям в Twitter
, на новом памятнике Жуков, как и раньше, восседает на коне, но теперь его правая рука отдает воинское приветствие, а не опущена вниз.
Мослента07:51

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