с чего всё началось

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Новая скульптура также восседает на коне, но правая рука полководца теперь не опущена вниз, а отдает честь.

Политика ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.

Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Экономика Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.

Гаджеты Nokia представила бюджетный смартфон Компания Nokia представила четыре новых смартфона, в том числе бюджетную модель.

Экономика ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским Президент России Владимир Путин полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко официально не признает Крым российским из-за желания выстраивать добрососедские отношения с украинской стороной.

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Армия и оружие США не смогли отследить подлодку проекта «Борей» Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.

Шоу-бизнес Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной» Скандальная телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором призналась в любви своему супругу, режиссеру Константину Богомолову.

Музыка Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Энергетика В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

Культура Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино Европейские и американские кинорежиссеры, продюсеры, музыканты и организаторы концертов рассказали о том, как пандемия коронавируса разоряет индустрию музыки и кино и как запреты на массовые мероприятия привели к финансовому краху работников этой индустрии.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.