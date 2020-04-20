Финансы

Пенза-взглядПенза-взглядКурс рубля продолжает падение из-за обвала мировых цен на нефть

Евро вырос на 33 копейки и достигал курса в 82 рубля 32 копейки за единицу европейской валюты. Падение курса рубля эксперты связывают с обвалом цен на нефть из-за низкого уровня ее потребления, которое вызвал коронавирус.
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