Финансы
Пенза-взглядКурс рубля продолжает падение из-за обвала мировых цен на нефть
Евро вырос на 33 копейки и достигал курса в 82 рубля 32 копейки за единицу европейской валюты. Падение курса рубля эксперты связывают с обвалом цен на нефть из-за низкого уровня ее потребления, которое вызвал коронавирус.
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«Рубин» по-прежнему претендует на Шатова
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов по-прежнему находится в сфере интересов казанского «Рубина».
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Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
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Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Глава Минобороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США
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Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
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Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
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Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
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Cadillac обнародовал цены на новый Escalade
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Daily-Motor.Ru вчера в 09:23
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AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
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Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
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Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
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Коммерсантъ вчера в 07:26
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На Колыме двое врачей заразились коронавирусом
Двое фельдшеров из больницы поселка Ягодное на Колыме заразились коронавирусом после того, как осмотрели больных опасной инфекцией в артели "Кривбасс", где заразились сразу 59 человек, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 01:20
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Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд
Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
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Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID
Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
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Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости вчера в 07:05
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
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Прокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина
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По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
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Хоккей
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
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