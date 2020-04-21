Финансы
ТАССКурс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск. Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля текущего года.
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Комментарии
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
Здоровье
Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.
РБК 17:01
Экономика
В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество
ВОЗ рассказала о разработке вакцины от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о разработке вакцины от коронавируса в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 16:09
Технологии
Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры
Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.
Astera вчера в 08:02
Экономика
Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели
У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК вчера в 21:59
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Авто
Авторынок России может упасть на 50%
В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.
Автоновости дня вчера в 14:10
Транспорт
В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
Общество
Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
Игры
Студии Xbox Game и Warner Bros. отказались от сервиса GeForce Now
Игровой сервис от Nvidia не только вновь потерял несколько компаний-производителей игр, которые отказались от дальнейшего сотрудничества, но и сумел пополнить ряды разработчиков, согласных выкладывать свои игры на GFN (GeForce Now).
Faktom 11:53
Футбол
Озил отказался от понижения зарплаты
Как сообщается, одним из них стал Месут Озил, который получает 350000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком команды.
Soccer.ru вчера в 17:02
Общество
Скворцова объяснила рост числа заболевших коронавирусом в России
Скворцова на федеральном канале объяснила россиянам рост числа заболевших китайским коронавирусом в России.
Evo-rus.com 08:49
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Подписание документа, принятого в 2019 году, является важнейшим шагом в урегулировании Карабахского конфликта, заявил 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
ИА Красная Весна 07:26
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
Футбол
В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования
Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.
Газета.Ru 14:44
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru вчера в 09:40
Политика
В США ответили на заявления о выходе из Договора по открытому небу
США не выходили из Договора по открытому небу (ДОН) и на данный момент прорабатывают варианты дальнейших действий в рамках документа.
Известия 16:00