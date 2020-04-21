Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск. Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля текущего года.

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 9,4K

Здоровье Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.

Экономика В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более. 83

Общество ВОЗ рассказала о разработке вакцины от коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о разработке вакцины от коронавируса в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 1

Технологии Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры. 37

Экономика Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка. 4

Политика СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. 27

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 1

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 7

Авто Авторынок России может упасть на 50% В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м. 129

Транспорт В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте. 97

Игры Студии Xbox Game и Warner Bros. отказались от сервиса GeForce Now Игровой сервис от Nvidia не только вновь потерял несколько компаний-производителей игр, которые отказались от дальнейшего сотрудничества, но и сумел пополнить ряды разработчиков, согласных выкладывать свои игры на GFN (GeForce Now). 2

Футбол Озил отказался от понижения зарплаты Как сообщается, одним из них стал Месут Озил, который получает 350000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Подписание документа, принятого в 2019 году, является важнейшим шагом в урегулировании Карабахского конфликта, заявил 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. 14

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 11

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,8K

Экономика Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале. 222

Футбол В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.