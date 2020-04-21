Финансы
Моя Москва.онлайнНа Мосбирже курс евро превысил 84 рубля
Последний раз курс евро поднимался до этой отметки 3 апреля. Курс евро в ходе торгов Московской биржи поднялся выше 84 рублей.
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Комментарии
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Экономика
Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина
Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Экономика
Кудрин считает, что расходы на медицину должны вырасти до 10% ВВП
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает реальным в перспективе довести расходы государства на здравоохранение до 10% ВВП.
Свободная Пресса 02:02
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
РИА Новости 18:29
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс
Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 19 апреля в 11:22
Биатлон
Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича
Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU 08:44
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
Футбол
Гендиректор «Уфы» подтвердил интерес «Удинезе» к Фомину
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Удинезе» проявляет интерес к полузащитнику уфимцев Даниилу Фомину.
Sports.ru 19 апреля в 12:14
Космос
ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс»
Специалисты Европейского космического агентства ввели в эксплуатацию телескоп «Хеопс» после проведения тестовых испытаний на околоземной орбите.
ANNA-News 19 апреля в 07:40
Политика
Путин во время прямого эфира не смог дозвониться до министров
В ходе видеоконференции с главой Приморского края Олегом Кожемяко президент РФ Владимир Путин прервался, чтобы позвонить министру транспорта Евгению Дитриху.
Live24 14:08
Космос
Опубликовано фото туманности «Калифорния» — прощальный подарок телескопа Spitzer
Мозаичное изображение туманности «Калифорния» было получено 25 января 2020 года, за 5 дней до того, как телескоп был списан.
3DNews вчера в 09:05
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
Авто
АвтоВАЗ стал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
Если ранее собственники с «перепрошитых» LADA могли особо не беспокоиться по этому поводу, то теперь такие вмешательства могут стать причиной отказа от выполнения гарантийных обязательств со стороны АвтоВАЗа.
Тарантас Ньюс вчера в 00:27
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию Позже Виктор рассказал, что проблемы с деньгами у них были, но им одолжили средства.
Вокруг ТВ 04:28
Политика
Великобритания возобновила переговоры по Brexit
Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.
ИА Красная Весна вчера в 16:49
Транспорт
В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без пропуска
RT на русском 13:42
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM вчера в 22:08
Происшествия
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Политика
Путин заявил, что экономика Приморского края работает ритмично
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Приморского края в нынешних условиях работает ритмично, попросил губернатора региона держать ситуацию на контроле и обсудить с правительством имеющиеся вопросы.
РИА Новости 08:04
Общество
В США одобрили новый пакет мер по поддержке экономики
Вашингтон, 22 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте.
REGNUM 17:36
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Общество
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Происшествия
Директора фонда «Русь Сидящая» вызвали на допрос по делу о фейке про коронавирус
Следователь Валдайского межрайонного отдела СО СУ СК по Новгородской области направил повестку на допрос в качестве свидетеля директору Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям - "Русь Сидящая" Ольге Романовой в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе.
ТАСС 17:35