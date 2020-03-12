Финансы
Новые ИзвестияИндексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение
Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Комментарии
Экономика
Упрощён порядок списания 450 000 рублей по ипотеке для многодетных
Здоровье
Срок окончания пандемии коронавируса назвали специалисты
Представители системы здравоохранения Китая назвали сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Общество
Актриса Альбина Кабалина опубликовала видео, в котором пожаловалась на травлю
Актриса упоминается в расследовании ФБК о шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года
Москва, 12 марта 2020, 15:32 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 12 марта опустился почти на четверть, ниже отметки в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Общество
В трех регионах России выявили шесть случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили еще шесть человек, инфицированных COVID-19.
Хоккей
В КХЛ объяснили спорный гол «Динамо»
Решающий гол забил Дмитрий Яшкин, шайба была засчитана после видеоповтора. Департамент судейства КХЛ объяснил эпизод.
Шоу-бизнес
От парализованного актера Алексея Янина съехала жена
36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Общество
Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Космос
Россия и Европа отложили миссию на Марс из-за коронавируса
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Фигурное катание
Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию
Космос
Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе
Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
Общество
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
С 13 марта Российская Федерация временно прекращает пропуск через границу граждан Италии, включая транзитные цели.
Происшествия
В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
Общество
В Алтайском крае намерены назначить единовременную выплату детям войны
Жителям Алтайского края, имеющим статус "дети войны", к юбилею Победы в Великой Отечественной войне планируют в этом году впервые предоставить единовременную выплату в 2 тыс. рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Виктор Томенко.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Футбол
Микель Артета заразился коронавирусом
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса
Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.