Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияИндексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение

Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
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Новый обвал на фондовом рынке. Главное

РБКвчера в 05:20

Российский рынок усиливает падение

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На российском фондовом рынке новый обвал

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На Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

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Экономика

Упрощён порядок списания 450 000 рублей по ипотеке для многодетных

NSP.ru вчера в 02:01
Здоровье

Срок окончания пандемии коронавируса назвали специалисты

Представители системы здравоохранения Китая назвали сроки окончания пандемии коронавируса.
Сиб.фм вчера в 22:37
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК вчера в 22:56
Общество

Актриса Альбина Кабалина опубликовала видео, в котором пожаловалась на травлю

Актриса упоминается в расследовании ФБК о шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».
Эхо Москвы 00:33
Экономика

Курс биткоина опустился ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года

Москва, 12 марта 2020, 15:32 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 12 марта опустился почти на четверть, ниже отметки в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
REGNUM вчера в 08:32
Общество

В трех регионах России выявили шесть случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили еще шесть человек, инфицированных COVID-19.
Российская газета вчера в 22:02
Хоккей

В КХЛ объяснили спорный гол «Динамо»

Решающий гол забил Дмитрий Яшкин, шайба была засчитана после видеоповтора. Департамент судейства КХЛ объяснил эпизод.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Шоу-бизнес

От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Общество

Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Вести.Ru вчера в 23:17
Космос

Россия и Европа отложили миссию на Марс из-за коронавируса

Говорит Москва вчера в 07:30
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru вчера в 08:22
Фигурное катание

Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Gazeta.SPb вчера в 14:36
Космос

Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе

Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
ТАСС 11 марта в 20:35
Общество

РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса

С 13 марта Российская Федерация временно прекращает пропуск через границу граждан Италии, включая транзитные цели.
Российская газета вчера в 12:55
Политика

Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Газета.Ru 00:35
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

РБК вчера в 07:06
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru вчера в 20:15
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.
Lenta.ru 00:42
Хоккей

НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru вчера в 13:01
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
РБК вчера в 11:58
Общество

В Алтайском крае намерены назначить единовременную выплату детям войны

Жителям Алтайского края, имеющим статус "дети войны", к юбилею Победы в Великой Отечественной войне планируют в этом году впервые предоставить единовременную выплату в 2 тыс. рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Виктор Томенко.
ТАСС вчера в 07:52
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11 марта в 16:21
Футбол

Микель Артета заразился коронавирусом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19.
Sports.ru вчера в 18:58
Здоровье

Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса

Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.
Москва 24 вчера в 10:26
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