На сегодняшних торгах Московской биржи вновь произошел обвал акций отечественных компаний и рубля — на сей раз на фоне очередного падения цен на нефть, которое, в свою очередь, спровоцировано запретом США на въезд граждан европейских стран и отменой соответствующих авиарейсов.

На Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

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